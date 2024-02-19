«Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм
Драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Картина победила в номинации «Лучший фильм». Всего лента завоевала 7 наград из 13, на которые претендовала.
Так, «Оппенгеймер» получил признание в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни - младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж».
На втором месте идет лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Она получил пять наград: за «Лучшую женскую роль» (Эмма Стоун), за лучше визуальные эффекты, за лучшую работу художника-постановщика, за лучшие костюмы, за лучшие макияж и прически.
Ранее фильм «Оппенгеймер» стал самым популярным у пиратов в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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