Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал, что второй сезон сериал не запланирован
Второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не планируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сценариста проекта Андрея Золотарева.
«Это должна быть не только продюсерская, но и творческая уверенность, что мы должны туда пойти», - заявил он на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
По словам сценариста, история казанских группировок изначально рассчитывалась на три сезона. На данный момент команда проекта понимает, как могла бы развиваться история персонажей, однако нет четкой уверенности, что такое развитие необходимо.
Ранее актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана», заявил, что второй сезон может испортить впечатление от проекта, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru