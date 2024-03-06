Актеры сериала «Слово пацана» стали лауреатами премии «Голос поколения»
Актеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали победителями третьей Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения».
Награду присудили «за миссию быть ответственным голосом своего поколения». Торжественная церемония вручения прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Премию вручали блогер Лилия Абрамова (Татарка ФМ) и основатель и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.
Церемония награждения третьей Национальной премии интернет-контента пройдет в два этапа. Второй блок победителей назовут 30 мая на церемонии в Москве.
Ранее стало известно, что кинокомедия Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года, отмечает RT. В главной роли учителя географии снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По сюжету от него уходит любимая девушка. Исправить ситуацию берется говорящий попугай.
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