Актриса Анастасия Макеева намерена подать в суд на театр «ЛДМ. Новая сцена»
Актриса Анастасия Макеева намерена подавать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена». Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Как заявила артистка, она покинула труппу театра более полугода назад. Однако администрация учреждения продолжает использовать ее изображения в рекламных целях, вводя зрителей в заблуждение. Фотографии Макеевой можно найти на афишах мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Вий» и «Чикаго. Mamma Mia».
Актрисе поступают жалобы от поклонников, которые покупают билеты, а позже узнают, что Макеева не принимает участия в постановках. Артистка уточнила, что ее адвокат не раз посылал письма с требованием убрать ее фото из афиши, однако в театре игнорировали их. Теперь она намерена решить вопрос в судебном порядке.
Ранее суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей билетному оператору за хищение у Театра Романа Виктюка, напоминает «Радиоточка НСН».
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