Актриса Анастасия Макеева намерена подать в суд на театр «ЛДМ. Новая сцена»

Как заявила артистка, она покинула труппу театра более полугода назад. Однако администрация учреждения продолжает использовать ее изображения в рекламных целях, вводя зрителей в заблуждение. Фотографии Макеевой можно найти на афишах мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Вий» и «Чикаго. Mamma Mia».

Актрисе поступают жалобы от поклонников, которые покупают билеты, а позже узнают, что Макеева не принимает участия в постановках. Артистка уточнила, что ее адвокат не раз посылал письма с требованием убрать ее фото из афиши, однако в театре игнорировали их. Теперь она намерена решить вопрос в судебном порядке.

Ранее суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей билетному оператору за хищение у Театра Романа Виктюка, напоминает «Радиоточка НСН».

