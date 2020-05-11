Влад Соколовский заразился коронавирусом
Экс-солист группы "БиС", певец Влад Соколовский получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом артист сам сообщил в своем Instagram.
"У меня Коронавирус", - написал он. Певец отметил, что у него наблюдался кашель, повышенная температура тела до 39 градусов, а также проблемы с кишечником.
Соколовский рассказал, что приехавшие на дом врачи взяли у него анализ и через пару дней он получил положительный результат. Артист добавил, что проинформировал о диагнозе людей, с которыми он контактировал. Кроме того, он призвал отнестись к вирусу серьезно и придерживаться правилам режима самоизоляции.
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