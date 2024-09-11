Актриса Агата Муцениеце показала кадры с первого спектакля дочери

Актриса Агата Муцениеце сообщила в своем Telegram-канале, что ее дочь Мия решила стать артисткой. Она опубликовала кадры с первого спектакля дочери.

Восьмилетняя Мия приняла участие в постановке «Стрим».

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«С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», - сказала Муцениеце.

Мия родилась в браке Муцениеце с актером Павлом Прилучным. В 2020 году артисты развелись. У бывших супругов также есть сын Тимофей.

Ранее Павел Прилучный рассказал в соцсетях, что 11-летний сын от Муцениеце живет с ним в Геленджике и учится дистанционно. По словам актера, они временно решили попробовать такой вариант, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Агаты Муцениеце
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