Lego к 1 сентября выпустит конструктор с героями сериала «Друзья»

Компания Lego выпустит конструктор, посвященный популярному американскому сериалу «Друзья». Как сообщает ТАСС, новинка станет доступна с 1 сентября текущего года.

В конструктор войдут фигурки шесть главных героев сериала, а также главное их место встречи – кофейня «Central Perk». Более чем тысяча деталей составит этот набор, пишет Телеканал 360.

Как отмечается, Lego выпустит новинку в честь 25-летия сериала.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Друзья» готова сняться в фильме «Брат-3».







