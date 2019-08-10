Lego к 1 сентября выпустит конструктор с героями сериала «Друзья»
10 августа00:51
Компания Lego выпустит конструктор, посвященный популярному американскому сериалу «Друзья». Как сообщает ТАСС, новинка станет доступна с 1 сентября текущего года.
В конструктор войдут фигурки шесть главных героев сериала, а также главное их место встречи – кофейня «Central Perk». Более чем тысяча деталей составит этот набор, пишет Телеканал 360.
Как отмечается, Lego выпустит новинку в честь 25-летия сериала.
Ранее сообщалось, что звезда сериала «Друзья» готова сняться в фильме «Брат-3».
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ФОТО: www.lego.com
ТЕГИ:Сериал
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