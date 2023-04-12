Актеру Андрею Леонову присвоено звание Народного артиста России

Актеру театра и кино Андрею Леонову присвоено звание Народного артиста России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что это звание присвоено актеру за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.