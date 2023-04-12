Актеру Андрею Леонову присвоено звание Народного артиста России

Актеру театра и кино Андрею Леонову присвоено звание Народного артиста России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что это звание присвоено актеру за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.

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Широкую известность Андрею Леонова принесла роль многодетного отца в сериале «Папины дочки». Также он снимался в фильмах: «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сериалах «Есенин», «Ивановы-Ивановы», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва».

Андрей Леонов сын великого советского и российского актера Евгения Леонова.

Ранее завершились съёмки новых «Папиных дочек», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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