Актеру Андрею Леонову присвоено звание Народного артиста России
Актеру театра и кино Андрею Леонову присвоено звание Народного артиста России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что это звание присвоено актеру за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.
Широкую известность Андрею Леонова принесла роль многодетного отца в сериале «Папины дочки». Также он снимался в фильмах: «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сериалах «Есенин», «Ивановы-Ивановы», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва».
Андрей Леонов сын великого советского и российского актера Евгения Леонова.
Ранее завершились съёмки новых «Папиных дочек», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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