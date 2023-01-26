Дарья Мельникова объяснила свое неучастие в новых «Папиных дочках»

Дарья Мельникова не будет участвовать в новых «Папиных дочках». Об этом актриса сообщила в соцсетях. По ее словам, так решили создатели шоу.

«Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту», - написала Мельникова.

Она отметила, что ранее дала согласие на участие в проекте, отметив, что для нее это стало бы «фаном, забавной ностальгией и весельем».

Актриса высказала досаду от того, что создатели проекта упустили шанс «собрать всех нас вместе и порадовать фанатов сериала».

Новые серии сериала «Папины дочки» выйдут в эфир в 2023 году. Режиссером стал Александр Жигалкин, работавший над сериалом с самого первого сезона, который вышел в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



