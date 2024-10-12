Актера Збруева могут выписать из больницы через пару дней

Народного артиста РСФСР, актера «Ленкома Марка Захарова» Александра Збруева могут выписать из больницы через пару дней, рассказал Агентству «Москва» директор театра «Ленком имени Марка Захарова» Марк Варшавер.

СМИ: Директор «Ленкома» Марк Варшавер госпитализирован с пневмонией

Ранее стало известно, что спектакли с участием Збруева пройдут по расписанию. Тогда директор «Ленкома» уточнил, что госпитализация артиста имеет профилактический характер.

Ранее Збруев стал кавалером ордена Александра Невского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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