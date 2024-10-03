СМИ: Директор «Ленкома» Марк Варшавер госпитализирован с пневмонией
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер был госпитализирован с диагнозом пневмония, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источников, 77-летний Варшавер самостоятельно обратился в поликлинику днем, испытывая кашель, затрудненное дыхание и одышку. Его состояние врачи оценивают как среднетяжелое. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением.
В 1969 году Марк Варшавер завершил обучение в театральном училище в Нижнем Новгороде, получив специальность актера, и музыкальное училище по классу фортепиано. После этого он начал свою карьеру, работая в различных театрах.
В 1979 году Варшавер принял решение оставить сценическую деятельность и перешел на административную работу в театр имени Ленинского комсомола. Одновременно с этой работой он завершил обучение в ГИТИСе (ныне РАТИ). В 1986 году Варшавер был назначен директором-распорядителем театра «Ленком», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru