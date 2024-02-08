Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
Народный артист РСФСР, актер «Ленкома Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовых актов.
В указе отмечается, что орден вручен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Кроме того, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден писатель Павел Басинский.
Ранее Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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