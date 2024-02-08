Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Народный артист РСФСР, актер «Ленкома Марка Захарова» Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского. Указ о его награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Актрисе Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России

В указе отмечается, что орден вручен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Кроме того, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден писатель Павел Басинский.

Ранее Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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