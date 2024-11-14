Фронтмена группы Duran Duran наградили Орденом Британской империи

Фронтмен британской группы Duran Duran Саймон Ле Бон стал кавалером Ордена Британской империи. Как пишет The Independent, церемония прошла в Виндзорском замке.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Орден музыкант получил из рук принца Уэльского Уильяма. Отмечается, что 66-летнего Ле Бона наградили за его вклад в музыку и благотворительность.

«Я чувствую себя невероятно счастливым, занимаясь тем, чем занимаюсь. Я бы порекомендовал это всем», - заявил музыкант на церемонии.

Ранее группу Duran Duran, а также коллектив Eurythmics и рэпера Эминема включили в Зал славы рок-н-ролла, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:НаградаМузыкантыВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры