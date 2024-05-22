Актера Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци
Актера Жерара Депардье обвинили в нападении на итальянского фотографа Рино Бариллари, известного как «король папарацци», сообщает The New York Times.
Конфликт произошел из-за того, что Бариллари без спроса сделал несколько снимков актера в кафе Harry’s Bar в Риме. После этого спутница Депардье подошла к папарацци и стала на него кричать. К ней присоединился и Депардье, который не ограничился криком. Он начал бить фотографа.
По словам обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотты, вокруг было много крови.
Ранее Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци
- В Каннах российским актёрам аплодировали более семи минут
- Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, семеро пострадали
- Володин в Тегеране принял участие в прощании с Раиси
- Дрессировщик Куклачев признался, что у него было мало шансов выжить
- Россия передала Украине шесть детей
- Театральную премию «Хрустальная Турандот» вручат в «Архангельском» 10 июня
- Кинокритик Шпагин назвал Безрукова идеальным актером на роль Жириновского
- Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году
- Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru