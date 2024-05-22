Актера Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци

Конфликт произошел из-за того, что Бариллари без спроса сделал несколько снимков актера в кафе Harry’s Bar в Риме. После этого спутница Депардье подошла к папарацци и стала на него кричать. К ней присоединился и Депардье, который не ограничился криком. Он начал бить фотографа.

По словам обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотты, вокруг было много крови.

Ранее Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

