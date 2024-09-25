Актера Брайана Крэнстона наградят за вклад в киноиндустрию

Киносмотр пройдет с 16 по 20 октября 2024 года. По словам организаторов кинофестиваля, Крэнстон своей игрой вдохновил целые поколения актеров и до сих пор покоряет зрителей по всему миру.

Актер прославился благодаря исполнению главной роли в сериале «Во все тяжкие», а также фильмам «Почему он?», «Джон Картер» и «Спасти рядового Райана».

Ранее стало известно, что звездный состав актеров сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

