Актера Брайана Крэнстона наградят за вклад в киноиндустрию
Американскому актеру Брайана Крэнстона вручат награду Международного кинофестиваля в Санта-Фе за вклад в киноиндустрию, сообщает Variety.
Киносмотр пройдет с 16 по 20 октября 2024 года. По словам организаторов кинофестиваля, Крэнстон своей игрой вдохновил целые поколения актеров и до сих пор покоряет зрителей по всему миру.
Актер прославился благодаря исполнению главной роли в сериале «Во все тяжкие», а также фильмам «Почему он?», «Джон Картер» и «Спасти рядового Райана».
Ранее стало известно, что звездный состав актеров сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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