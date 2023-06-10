Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

Американский актер Майк Батайе умер на 53-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на заявление семьи артиста.

Возлюбленная Пикассо умерла в 101 год

По данным издания, Батайе скончался 1 июня.

«С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата», — заявили близкие актера.

Отмечается, что Батайе умер от сердечного приступа во время сна.

Актер известен по роли Денниса Марковски в сериале «Во все тяжкие». Кроме того, Майк Батайе снимался в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно» и «Батл Крик».

Ранее СМИ сообщили о смерти советской и латвийской актрисы, заслуженной артистки Латвийской ССР Лилиты Озолини, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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