Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

По данным издания, Батайе скончался 1 июня.

«С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата», — заявили близкие актера.

Отмечается, что Батайе умер от сердечного приступа во время сна.

Актер известен по роли Денниса Марковски в сериале «Во все тяжкие». Кроме того, Майк Батайе снимался в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно» и «Батл Крик».

Ранее СМИ сообщили о смерти советской и латвийской актрисы, заслуженной артистки Латвийской ССР Лилиты Озолини, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

