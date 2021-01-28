Актер Василий Лановой переведен в реанимацию

Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусом, переведен в реанимацию, сообщает ТАСС.

Актеры Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом

Коронавирус у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко нашли 2 января и тут же госпитализировали обоих.

Василий Лановой сыграл в фильмах «Офицеры», «Война и мир» «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Адъютант его превосходительства» и других.

Ирина Купченко известна по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и прочих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеанимацияВасилий Лановой
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