Актер Василий Лановой переведен в реанимацию
Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусом, переведен в реанимацию, сообщает ТАСС.
Коронавирус у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко нашли 2 января и тут же госпитализировали обоих.
Василий Лановой сыграл в фильмах «Офицеры», «Война и мир» «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Адъютант его превосходительства» и других.
Ирина Купченко известна по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и прочих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru