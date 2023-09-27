Кинокритик предсказал провал фильма «Брат-3» в прокате
Российский кинокритик Александр Шпагин считает, что фильм «Брат 3» провалится в прокате. Свое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Москва 24».
Шпагин напомнил, что в 2012 году в прокат вышел фильм «Бригада: Наследник». Картина получила отрицательные отзывы у критиков и зрителей.
«Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене», - сказал Шпагин.
При этом он допустил, что часть зрителей все же посетит кинотеатры для просмотра третьего «Брата».
Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева выходит в прокат 23 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».
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