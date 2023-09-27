Кинокритик предсказал провал фильма «Брат-3» в прокате

Шпагин напомнил, что в 2012 году в прокат вышел фильм «Бригада: Наследник». Картина получила отрицательные отзывы у критиков и зрителей.

«Это все равно, что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене», - сказал Шпагин.

При этом он допустил, что часть зрителей все же посетит кинотеатры для просмотра третьего «Брата».

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева выходит в прокат 23 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».

