Актер театра и кино Владимир Алферов умер в 58 лет
Актер Борис Алферов, известный российскому зрителю по фильму Никиты Михалкова «Солнечный удар», скончался незадолго до своего 59-летия. По сообщениям СМИ, он умер из-за остановки сердца.
Как заявили друзья покойного, смерть наступила еще 13 марта в болгарском городе Благоевград, но тело до сих пор не похоронили из-за того, что родственники не вышли на связь. Муниципалитет даже направил запрос в Узбекистан, но пока не получал никакого ответа, добавили они.
Борис Алферов начал свою кинокарьеру в 2013 году и снялся во многих известных проектах: «Гордиев узел», «Сын за отца», «Черные кошки». Самая знаменитая его роль — пленный белогвардеец в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар»
Ранее НСН сообщила, что писатель и сценарист Юрий Коротков умер на 70-м году жизни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru