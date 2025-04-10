Актер театра и кино Владимир Алферов умер в 58 лет

Как заявили друзья покойного, смерть наступила еще 13 марта в болгарском городе Благоевград, но тело до сих пор не похоронили из-за того, что родственники не вышли на связь. Муниципалитет даже направил запрос в Узбекистан, но пока не получал никакого ответа, добавили они.

Борис Алферов начал свою кинокарьеру в 2013 году и снялся во многих известных проектах: «Гордиев узел», «Сын за отца», «Черные кошки». Самая знаменитая его роль — пленный белогвардеец в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар»

Ранее НСН сообщила, что писатель и сценарист Юрий Коротков умер на 70-м году жизни.

