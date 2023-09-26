Спикер парламента Канады подал в отставку после скандала с нацистом

Председатель парламента Канады Энтони Рота сообщил о своем решении уйти в отставку.

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Рота уточнил, что покинет пост в среду, 27 сентября, пишет газета «Известия».

«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», - заявил политик.

Ранее в канадском парламенте чествовали бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунке. В Кремле выразили возмущение фактом присутствия нациста на заседании законодательного органа, отмечает «Радиоточка НСН».

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