В МИД Польши призвали отправить в отставку спикера палаты общин Канады
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после скандала с чествованием в парламенте бывшего участника дивизии СС «Галичина». Об этом заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
Ранее на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в том числе 98-летнего Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин представил как «борца за украинскую независимость против русских» во Второй мировой войне. Позже выяснилось, что Хунка — ветеран дивизии СС «Галичина», отмечает РЕН ТВ. По словам Роты, он не знал о таких деталях, сожалеет о случившемся и приносит извинения коллегам.
«Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории», — цитирует замминистра агентство РАР.
По мнению Мулярчика, инцидент должен повлечь за собой отставку Роты.
Ранее Польша потребовала от Канады извинений за приглашение бывшего эсэсовца. В Варшаве отметили, что не смирятся с обелением нацистских преступников, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru