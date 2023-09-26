В МИД Польши призвали отправить в отставку спикера палаты общин Канады

Ранее на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в том числе 98-летнего Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин представил как «борца за украинскую независимость против русских» во Второй мировой войне. Позже выяснилось, что Хунка — ветеран дивизии СС «Галичина», отмечает РЕН ТВ. По словам Роты, он не знал о таких деталях, сожалеет о случившемся и приносит извинения коллегам.

«Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории», — цитирует замминистра агентство РАР.

По мнению Мулярчика, инцидент должен повлечь за собой отставку Роты.

Ранее Польша потребовала от Канады извинений за приглашение бывшего эсэсовца. В Варшаве отметили, что не смирятся с обелением нацистских преступников, пишет Ura.ru.

