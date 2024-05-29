Актер Петров признался в отсутствии слуха

Актер Александр Петров рассказал об отсутствии у него голоса и умения петь.

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«Мне всегда достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух», — сказал актер в беседе с «Пятым каналом».

Несмотря на вышесказанное, актер исполнил в фильме «Лед 3» песни «Я свободен» группы «Кипелов» и «Любовь» Дельфина. Параллельно Александр Петров готовит свой музыкальный альбом.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева анонсировала свою первую песню, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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