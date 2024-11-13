Актер Павел Деревянко сыграет за московский ФК «Динамо»

В сообщении говорится, что артист выйдет на поле в составе «бело-голубых» в шоу-матче против медиафутбольного клуба «Амкал».

«Самый беспринципный актёр выйдет на поле... чтобы сыграть свою лучшую роль: футболиста «бело-голубых», - отметили в клубе.

Матч пройдёт 17 ноября на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее нападающий Артём Дзюба и Павел Деревянко снялись в российском фильме режиссёра Марюса Вайсберга «Конец славы», сообщает RT.

