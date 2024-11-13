Актер Павел Деревянко сыграет за московский ФК «Динамо»
13 ноября 202416:04
Актер Павел Деревянко сыграет за московский футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что артист выйдет на поле в составе «бело-голубых» в шоу-матче против медиафутбольного клуба «Амкал».
«Самый беспринципный актёр выйдет на поле... чтобы сыграть свою лучшую роль: футболиста «бело-голубых», - отметили в клубе.
Матч пройдёт 17 ноября на стадионе «ВТБ Арена».
Ранее нападающий Артём Дзюба и Павел Деревянко снялись в российском фильме режиссёра Марюса Вайсберга «Конец славы», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru