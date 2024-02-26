Ералаш из «Слова пацана» рассказал о поведении Кологривого на съемках сериала

Сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана» Ярослав Могильников рассказал о поведении актера Никиты Кологривого на съемках. Артист дал интервью авторам YouTube-канала «Макарена».

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По его признанию, критика Кологривого озадачила актеров сериала, однако в процессе создания сериала скандальный артист не вел себя эпатажно. Могильников допустил, что Кологривый мог слишком сильно вжиться в образ Кащея.

«Я не до конца понимал, это образ у Никиты такой или он правда так говорит. Потому что в жизни, сколько я с ним ни виделся, как про него мне ни рассказывали, он не такой», - сказал Ералаш.

Актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев в программе «Кино в деталях» рассказал, что что боялся заговорить на съемочной площадке с коллегой Сергеем Буруновым. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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