Актер Никита Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале «Мульти-России»
Актер театра и кино Никита Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале «Мульти-России» анимационного холдинга ГК «Рики» («Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и другие проекты).
«Кажется, что мы с Медведем сошлись не только тембрально, но и чем-то с ним схожи внешне», - рассказал артист, комментируя свое участие в сериале.
По его словам, «Мульти-Россия» является уникальным проектом, рассчитанным на любой возраст. Пластилиновая стилистика добавляет мультфильму приятную ламповость и тактильность.
Один из новых эпизодов посвящен Хабаровскому краю. В нем любознательному Медведю предстоит выяснить: откуда можно увидеть Китай? Также на официальном канале проекта доступна новая серия о Свердловской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru