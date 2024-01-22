Актер Никита Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале «Мульти-России»

«Кажется, что мы с Медведем сошлись не только тембрально, но и чем-то с ним схожи внешне», - рассказал артист, комментируя свое участие в сериале.

По его словам, «Мульти-Россия» является уникальным проектом, рассчитанным на любой возраст. Пластилиновая стилистика добавляет мультфильму приятную ламповость и тактильность.

Один из новых эпизодов посвящен Хабаровскому краю. В нем любознательному Медведю предстоит выяснить: откуда можно увидеть Китай? Также на официальном канале проекта доступна новая серия о Свердловской области.

