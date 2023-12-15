Смешарики и группа «Эпидемия» перепели песню «Лесник» «Короля и Шута»

Авторы рассказали, что роль сказочного Лесника досталась Пину, который считается самым изобретательным персонажем мультсериала. Отмечается, что его партию в песне исполняет Михаил Черняк - актёр, который озвучивает героя и проекте.

Лидер и основатель группы «Эпидемия» Юрий Мелисов заявил, что предложение поучаствовать в коллаборации стало для музыкантов «неожиданным и приятным». Автор слов «Лесника» и лидер группы КняzZ Андрей Князев поддержал идею и остался доволен результатом.

Музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский, в свою очередь, отметил, что рока в репертуаре «Смешариков» раньше почти не было, однако теперь этот пробел восполнен.

«С невероятно трепетным отношением к оригиналу было принято решение взяться за легендарного «Лесника». Так родилась история про Путника, Пингвина и Железную няню», - рассказал он.

Кавер-версия «Лесника» уже доступна на всех музыкальных платформах, также авторы представили видеоклип на песню.

Ранее Создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music выпустили совместный альбом «Мысли», в основе которого - цитаты персонажей проекта под музыкальное сопровождение в стиле эмбиент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

