Смешарики и группа «Эпидемия» перепели песню «Лесник» «Короля и Шута»
Создатели анимационного проекта «Смешарики» и пауэр-метал-группа «Эпидемия» представили кавер-версию песни «Лесник» легендарных панков «Король и Шут».
Авторы рассказали, что роль сказочного Лесника досталась Пину, который считается самым изобретательным персонажем мультсериала. Отмечается, что его партию в песне исполняет Михаил Черняк - актёр, который озвучивает героя и проекте.
Лидер и основатель группы «Эпидемия» Юрий Мелисов заявил, что предложение поучаствовать в коллаборации стало для музыкантов «неожиданным и приятным». Автор слов «Лесника» и лидер группы КняzZ Андрей Князев поддержал идею и остался доволен результатом.
Музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский, в свою очередь, отметил, что рока в репертуаре «Смешариков» раньше почти не было, однако теперь этот пробел восполнен.
«С невероятно трепетным отношением к оригиналу было принято решение взяться за легендарного «Лесника». Так родилась история про Путника, Пингвина и Железную няню», - рассказал он.
Кавер-версия «Лесника» уже доступна на всех музыкальных платформах, также авторы представили видеоклип на песню.
Ранее Создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music выпустили совместный альбом «Мысли», в основе которого - цитаты персонажей проекта под музыкальное сопровождение в стиле эмбиент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru