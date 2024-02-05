Актер Минекаев из «Слова пацана» заявил, что второй сезон испортит проект
Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в сериале «Слово пацана», заявил, что второй сезон может испортить впечатление от проекта. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
«Я не знаю, будет ли второй сезон. Но надеюсь, что нет», — пояснил он.
При этом Минекаев предположил, что сюжет картины можно продолжить. Однако часто вторые сезоны получаются менее успешными, чем первые запуски. Актер уточнил, что пока ему неизвестна позиция съемочной команды по этому вопросу.
Ранее режиссер проекта Жора Крыжовников рассказал, что соавтор сериала Андрей Золотарев заинтересован в съемках продолжения. Он также добавил, что изначально планировалось выпустить три сезона про разные годы - 1989, 1991 и 1993, чтобы показать, как менялась ситуация с «бандитами» напоминает «Радиоточка НСН».
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