Актер Милош Бикович выпустит трек с известным артистом
1 декабря 202314:45
Актер Милош Бикович планирует выпустить совместную песню с известным артистом. Об этом он заявил Telegram-каналу «Звездач».
По его словам, он сейчас занят подготовкой двух новых композиций и клипа. Артист не раскрыл имя звезды, с которой планирует записывать трек.
В этом году Милош Бикович дебютировал как певец. Его первый сингл «Танцуешь со мной» вышел 6 октября.
Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru