Актер Милош Бикович выпустит трек с известным артистом

По его словам, он сейчас занят подготовкой двух новых композиций и клипа. Артист не раскрыл имя звезды, с которой планирует записывать трек.

В этом году Милош Бикович дебютировал как певец. Его первый сингл «Танцуешь со мной» вышел 6 октября.

Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино», передает «Радиоточка НСН».

