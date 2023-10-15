Актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

90-летний актер подтвердил свой уход на пенсию после выхода 6 октября фильма «Великий беглец», в котором он сыграл роль.

По словам Кейна, у него уже есть фильмы, в которых он исполнил главные роли, а теперь он может рассчитывать лишь на роли стариков.

Ранее умер актер из «Фантомаса» Анри Серр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

