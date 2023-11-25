Актер Мадс Миккельсен получил «Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше

Актер Мадс Миккельсен «Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше из рук актера Уиллема Дефо, следует из трансляции.

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XX международный кинофестиваль стартовал в пятницу вечером в Марракеше. Миккельсена наградили на церемонии открытия фестиваля. Отмечается, что награду вручили за вклад в киноискусство.

Ранее звезда фильмов «Холоп» и сериала «Отель Элеон» Милош Бикович случайно узнал, что его номинировали на премию «Золотой граммофон», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: variety.com
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