Актер Мадс Миккельсен получил «Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше
25 ноября 202317:36
Актер Мадс Миккельсен «Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше из рук актера Уиллема Дефо, следует из трансляции.
XX международный кинофестиваль стартовал в пятницу вечером в Марракеше. Миккельсена наградили на церемонии открытия фестиваля. Отмечается, что награду вручили за вклад в киноискусство.
Ранее звезда фильмов «Холоп» и сериала «Отель Элеон» Милош Бикович случайно узнал, что его номинировали на премию «Золотой граммофон», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru