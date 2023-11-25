Актер Мадс Миккельсен получил «Золотую звезду» кинофестиваля в Марракеше

XX международный кинофестиваль стартовал в пятницу вечером в Марракеше. Миккельсена наградили на церемонии открытия фестиваля. Отмечается, что награду вручили за вклад в киноискусство.

Ранее звезда фильмов «Холоп» и сериала «Отель Элеон» Милош Бикович случайно узнал, что его номинировали на премию «Золотой граммофон», напоминает «Радиоточка НСН».

