Актер Логинов раскритиковал продолжение сериала «Счастливы вместе»

По его словам выведение сериала из рамок ситкома было ошибкой. В беседе с «Газетой.Ru» актер отметил, что в результате проведенного эксперимента «Счастливы вместе» превратился в «стандартное драмеди».

В декабре прошлого года на экранах появилось продолжение проекта под названием «Букины». К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. Действие картины происходит через 10 лет после завершения шестого сезона оригинального сериала.

Ранее стало известно, что актер, народный артист России Константин Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

