Актер Логинов раскритиковал продолжение сериала «Счастливы вместе»

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», раскритиковал продолжение ситкома.

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По его словам выведение сериала из рамок ситкома было ошибкой. В беседе с «Газетой.Ru» актер отметил, что в результате проведенного эксперимента «Счастливы вместе» превратился в «стандартное драмеди».

В декабре прошлого года на экранах появилось продолжение проекта под названием «Букины». К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. Действие картины происходит через 10 лет после завершения шестого сезона оригинального сериала.

Ранее стало известно, что актер, народный артист России Константин Хабенский может сыграть главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко
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