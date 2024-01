Актер Киану Ривз выпустит свой роман в этом году

Книга называется The Book of Elsewhere и ее действие происходит в мире комикса BRZRKR, придуманном Ривзом вместе с Мэтом Киндтом. Роман продолжит рассказ о воине: герой отправится в тысячелетнее путешествие, чтобы понять свое бессмертие.



«Киану Ривз и Чайна Мьевиль — это писательская пара мечты. Оба они — мастера рассказа, которые на протяжении десятилетий восхищают, удивляют и завоевывают сердца и умы зрителей и читателей», — отметил директор редакции Del Rey издательства Penguin Бен Брусей.

Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили о том, что новеллизация Чебурашки сместила с первого места в детском топе книги о Гарри Поттере, передает «Радиоточка НСН».