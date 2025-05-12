Организатору убийства Деда Хасана дали 25 лет лишения свободы

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря таганской ОПГ Игоря Жирноклеева. Он был признан виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и прочих особо тяжких преступлениях.

В заключении суда говорится, что первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, остальное время заключения - в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 4 млн рублей.

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Ранее присяжные по итогам рассмотрения дела Жирноклеева и еще девяти членов банды вынесли им обвинительный вердикт.

Остальные участники таганской ОПГ за бандитизм и убийства получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 22 до 25 лет.

В июне прошлого года сообщалось, что главарь таганской ОПГ Григорий Рабинович (известный как Гриша Таганский) умер в возрасте 67 лет в СИЗО «Матросская тишина» в Москве, не дожив до суда.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСудОПГ

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