Организатору убийства Деда Хасана дали 25 лет лишения свободы

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря таганской ОПГ Игоря Жирноклеева. Он был признан виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и прочих особо тяжких преступлениях.

В заключении суда говорится, что первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, остальное время заключения - в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 4 млн рублей.