На пляжах Анапы появились автопатрули с громкоговорителями

Автомобильные патрули с громкоговорителями появились на пляжах Анапы. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки

Глава МБУ «Служба спасения» Анапы Александр Олеников заявил, что на побережье работают два спецавтомобиля. Один в зоне от Центрального пляжа до Витязево, второй - в районе станицы Благовещенской.

Отмечается, что спасатели предупреждают граждан о запрете на купание в море, а также призывают их не находиться на пляжах во время очистных работ.

«Мы призываем жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все ограничения носят исключительно временный характер и направлены на обеспечение безопасности отдыхающих», — резюмировал Олеников.

Ранее в администрации Анапы заявили, что в городе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:СпасателиКраснодарский КрайПляжиАнапа

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