На пляжах Анапы появились автопатрули с громкоговорителями
Автомобильные патрули с громкоговорителями появились на пляжах Анапы. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Глава МБУ «Служба спасения» Анапы Александр Олеников заявил, что на побережье работают два спецавтомобиля. Один в зоне от Центрального пляжа до Витязево, второй - в районе станицы Благовещенской.
Отмечается, что спасатели предупреждают граждан о запрете на купание в море, а также призывают их не находиться на пляжах во время очистных работ.
«Мы призываем жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все ограничения носят исключительно временный характер и направлены на обеспечение безопасности отдыхающих», — резюмировал Олеников.
Ранее в администрации Анапы заявили, что в городе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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