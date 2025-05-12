На пляжах Анапы появились автопатрули с громкоговорителями

Глава МБУ «Служба спасения» Анапы Александр Олеников заявил, что на побережье работают два спецавтомобиля. Один в зоне от Центрального пляжа до Витязево, второй - в районе станицы Благовещенской.

Отмечается, что спасатели предупреждают граждан о запрете на купание в море, а также призывают их не находиться на пляжах во время очистных работ.

«Мы призываем жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все ограничения носят исключительно временный характер и направлены на обеспечение безопасности отдыхающих», — резюмировал Олеников.

Ранее в администрации Анапы заявили, что в городе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

