Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался

Актер Слава Копейкин, сыгравший «Турбо» в сериале «Слово пацана», в интервью KP.RU признался, что ни разу в жизни не дрался, хоть его и били из-за женщин.

«Без хайпа, секса и убийств»: Юрий Быков призвал не сравнивать «Лихие» со «Словом пацана»
«Я никогда в жизни не дрался. А меня били из-за женщины. Это была ревность [со стороны другого]. Я понял, что это не приведет ни к чему хорошему», - признался Копейкин.

На фоне возросшей популярности ему часто пишут в социальных сетях с предложением и выйти замуж, и жениться, рассказал актер, и добавил, что сейчас ни с кем не встречается.

Турбо добавил, что питает слабость к светловолосым девушкам, но главное, по его мнению, - душа.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы», рассказал о перспективах второго сезона сериала «Слово пацана». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДракаАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры