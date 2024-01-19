Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался
Актер Слава Копейкин, сыгравший «Турбо» в сериале «Слово пацана», в интервью KP.RU признался, что ни разу в жизни не дрался, хоть его и били из-за женщин.
«Я никогда в жизни не дрался. А меня били из-за женщины. Это была ревность [со стороны другого]. Я понял, что это не приведет ни к чему хорошему», - признался Копейкин.
На фоне возросшей популярности ему часто пишут в социальных сетях с предложением и выйти замуж, и жениться, рассказал актер, и добавил, что сейчас ни с кем не встречается.
Турбо добавил, что питает слабость к светловолосым девушкам, но главное, по его мнению, - душа.
Ранее актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы», рассказал о перспективах второго сезона сериала «Слово пацана». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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