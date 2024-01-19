Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался

«Я никогда в жизни не дрался. А меня били из-за женщины. Это была ревность [со стороны другого]. Я понял, что это не приведет ни к чему хорошему», - признался Копейкин.

На фоне возросшей популярности ему часто пишут в социальных сетях с предложением и выйти замуж, и жениться, рассказал актер, и добавил, что сейчас ни с кем не встречается.

Турбо добавил, что питает слабость к светловолосым девушкам, но главное, по его мнению, - душа.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы», рассказал о перспективах второго сезона сериала «Слово пацана». Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».