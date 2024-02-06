Актер из сериала «Вертинский» Кирилл Турутин умер в 27 лет

Артист скоропостижно скончался 18 января. Причина смерти Турутина не называется.

Как отметили в театре, молодой актер недавно присоединился к труппе. В 2020 году Турутин окончил Российский государственный институт сценических искусств и Мастерскую Индивидуальной Режиссуры МИР-6.

«Он играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр", "Служанки", участвовал в концертах театра и стал близким человеком для всего нашего коллектива. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — указали в учреждении.

Турутин дебютировал на экране в 2021 году, сыграв в эпизоде сериала «Вертинский». Кроме того, актер снялся в проектах «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

Ранее стало известно о смерти актера из сериалов «Дружная семейка» и «Моя прекрасная няня» Александра Симонца.

