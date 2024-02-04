Актер Алексей Агапов ушел из жизни через день после своего 50-летия

Российский актер Алексей Агапов умер спустя день после празднования своего 50-летия. Об этом сообщила пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии.

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Уход актера в театре назвали огромной потерей для культуры республики и всех зрителей. Причина смерти не уточняется.

Агапов окончил Пермский Государственный институт искусства и культуры. Работал в Сарапульском драматическом театре, в 2015 году перешел в Русский драматический театр в Ижевске.

Накануне стало известно о смерти актера сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрия Овчинникова. Ему было 50 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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