Актер Алексей Агапов ушел из жизни через день после своего 50-летия

Уход актера в театре назвали огромной потерей для культуры республики и всех зрителей. Причина смерти не уточняется.

Агапов окончил Пермский Государственный институт искусства и культуры. Работал в Сарапульском драматическом театре, в 2015 году перешел в Русский драматический театр в Ижевске.

Накануне стало известно о смерти актера сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрия Овчинникова. Ему было 50 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

