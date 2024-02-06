Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец

Актер театра и кино Александр Симонец умер в Благовещенске на 62-м году жизни. Об этом сообщили в Амурском областном театре драмы.

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Причина смерти артиста не уточняется.

«Александр Симонец сыграл множество замечательных ролей, но кроме этого, прежде всего, он был очень искренним, глубоким и интеллигентным человеком, общение с которым всегда доставляло светлую радость. Уход столь талантливого артиста – это невосполнимая утрата для культуры Амурской области», — отметили в театре.

Александр Симонец родился в Благовещенске, окончил московские Цирковое училище и Высшее театральное училище им. Щукина. В 1990-2013 годах актер служил в Московском академическом театре Сатиры, также работал в театре-студии «Бенефис», в 2016-м присоединился к труппе Амурского областного театра драмы. Кроме того, Симонец снимался в кино, среди работ артиста сериалы «Дружная семейка», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь».

Ранее стало известно о смерти актера театра и кино Дмитрия Овчинникова, напоминает Ura.ru. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Овчинникову было 50 лет, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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