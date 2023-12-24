Актер из сериала «Глухарь» Алексей Черных умер от инфаркта
Российский актер театра и кино Алексей Черных умер в возрасте 43 лет.
Причину смерти назвал московский театр Et Cetera в своем Telegram-канале. Отмечается, что актер умер от инфаркта.
О смерти актера накануне сообщила его однокурсница Екатерина Соломатина. Она назвала артиста талантливым и противоречивым человеком с трагичной судьбой.
Черных родился в 1980 году. Он окончил Шолу-студию МХАТ и служил в московском театре Et Cetera. Массовому зрителю он запомнился по роли в российском детективном сериале «Глухарь».
В начале декабря актриса из «Глухаря» Елена Корнилова умерла в возрасте 85 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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