Актер Филипп Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант

Актер Филипп Янковский поддержал своего коллегу по цеху Никиту Кологривого, передает «Газета.Ru».

Пригожин объяснил поведение Кологривого желанием быть заметным

Янковский назвал Кологривого хорошим артистом и выразил надежду на то, что он успокоится. Об этом Янковский заявил на показе нового сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Янковский также пожелал Кологривому здоровья и дальнейшего развития таланта.

Ранее Кологривый раскритиковал актеров из сериала «Слово пацана», в том числе Ивана Янковского, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмСериалАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры