Актер Филипп Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант
24 апреля 202415:57
Актер Филипп Янковский поддержал своего коллегу по цеху Никиту Кологривого, передает «Газета.Ru».
Янковский назвал Кологривого хорошим артистом и выразил надежду на то, что он успокоится. Об этом Янковский заявил на показе нового сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Янковский также пожелал Кологривому здоровья и дальнейшего развития таланта.
Ранее Кологривый раскритиковал актеров из сериала «Слово пацана», в том числе Ивана Янковского, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru