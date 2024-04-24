Актер Филипп Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант

Янковский назвал Кологривого хорошим артистом и выразил надежду на то, что он успокоится. Об этом Янковский заявил на показе нового сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Янковский также пожелал Кологривому здоровья и дальнейшего развития таланта.

Ранее Кологривый раскритиковал актеров из сериала «Слово пацана», в том числе Ивана Янковского, напоминает RT.

