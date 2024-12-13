Актер Джуд Лоу получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Отмечается, что церемония прошла 12 декабря. Продюсер премии и вице-президент Торговой палаты Голливуда по связям с общественностью Ана Мартинес отметила, что невероятный талант Джуда Лоу и его преданность своему делу покорили зрителей по всему миру.

Актера также пришел поздравить режиссер сериала «Звездные войны: Опорная команда» Дэвид Лоури. В этой картине недавно снялся Лоу, премьера состоялась на сервисе Disney+ на днях.

Ранее Джуд Лоу сообщил, что съемки всех фильмов серии «Фантастические твари» были приостановлены. Всего планировалось выпустить пять картин, которые стали бы приквелом франшизы «Гарри Поттер», но из-за того, что сейчас в разработке находится новый сериал о мальчике-волшебнике, все силы решено было направить на съемку этого проекта, передает «Радиоточка НСН».

