Актер Джуд Лоу получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Британский актер кино и театра Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы», поздравить и поддержать артиста пришли его сын Рафферти со своей девушкой, дочь Айрис и его 38-летняя супруга Филиппа Коэн. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Отмечается, что церемония прошла 12 декабря. Продюсер премии и вице-президент Торговой палаты Голливуда по связям с общественностью Ана Мартинес отметила, что невероятный талант Джуда Лоу и его преданность своему делу покорили зрителей по всему миру.
Актера также пришел поздравить режиссер сериала «Звездные войны: Опорная команда» Дэвид Лоури. В этой картине недавно снялся Лоу, премьера состоялась на сервисе Disney+ на днях.
Ранее Джуд Лоу сообщил, что съемки всех фильмов серии «Фантастические твари» были приостановлены. Всего планировалось выпустить пять картин, которые стали бы приквелом франшизы «Гарри Поттер», но из-за того, что сейчас в разработке находится новый сериал о мальчике-волшебнике, все силы решено было направить на съемку этого проекта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru