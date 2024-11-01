Джуд Лоу: Съемки фильмов серии «Фантастические твари» приостановлены

Всего планировалось выпустить пять картины, которые стали бы приквелом франшизы «Гарри Поттер», но из-за того, что сейчас в разработке находится новый сериал о мальчике-волшебнике, все силы решено было направить на съемку этого проекта.

Джуд Лоу был приглашен исполнить в серии «Фантастические твари» роль молодого Дамблдора.

Ранее стало известно, что мини-сериал «Черный кролик» с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу выйдет на Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



