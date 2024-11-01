Джуд Лоу: Съемки фильмов серии «Фантастические твари» приостановлены
Съемки всех фильмов серии «Фантастические твари» приостановлены, заявил актер Джуд Лоу, сообщает «Variety».
Всего планировалось выпустить пять картины, которые стали бы приквелом франшизы «Гарри Поттер», но из-за того, что сейчас в разработке находится новый сериал о мальчике-волшебнике, все силы решено было направить на съемку этого проекта.
Джуд Лоу был приглашен исполнить в серии «Фантастические твари» роль молодого Дамблдора.
Ранее стало известно, что мини-сериал «Черный кролик» с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу выйдет на Netflix, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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