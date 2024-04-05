Николай Расторгуев опроверг информацию о своей госпитализации
5 апреля 202417:13
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг информацию о госпитализации на фоне ухудшения здоровья.
«Какая мразь вбрасывает эту хрень? Дайте телефон», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев почувствовал недомогание и был госпитализирован в одну из клиник столицы из-за проблем с сердцем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru