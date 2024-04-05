Николай Расторгуев опроверг информацию о своей госпитализации

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг информацию о госпитализации на фоне ухудшения здоровья.

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«Какая мразь вбрасывает эту хрень? Дайте телефон», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев почувствовал недомогание и был госпитализирован в одну из клиник столицы из-за проблем с сердцем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:ГоспитализацияПевец

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