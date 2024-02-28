Актер Домогаров назвал размер своей пенсии
Народный артист РФ Александр Домогаров, отметивший в 2023 году 60-летие, рассказал сайту АиФ, что стал пенсионером в 55 лет.
По его словам, он получает пенсию в размере 24 тысяч рублей, в эту сумму входят, в том числе, все доплаты за звания.
Актёр отметил, что он продолжает играть в кино и театре, но не из-за размера пенсии, а потому, что без работы «быстро закончится».
«Стараюсь играть то, что нравится, не боюсь расписания на доске распределения в театре, не преследую финансовые цели, а рассматриваю идеи с точки зрения, зачем мне это сейчас нужно?» - пояснил Домогаров.
Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась на низкую пенсию и заявила, что маленькие пенсионные выплаты вынуждают её работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru