Актер Дмитрий Певцов собрался в Госдуму

Народный артист России Дмитрий Певцов, предлагавший отменить пенсионную реформу, будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве независимого кандидата, сообщает ТАСС.

«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы», - отметил артист.

При этом Певцов пообещал добиваться справедливости для каждого человека, отметив, что известность позволяет ему «входить в любые двери».

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Певцов планирует избираться в 200-м центральном одномандатном округе Москвы, в который входят районы Алтуфьево, Отрадное, Лианозово, Бибирево, Северный, а также Северное и Южное Медведково,

Ранее Певцов предлагал вернуть возраст выхода на пенсию для россиян в 55 и 60 лет и таким образом отменить пенсионную реформу.

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ТЕГИ:Дмитрий ПевцовВыборыГосдума
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