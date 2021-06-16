Актер Дмитрий Певцов собрался в Госдуму

Народный артист России Дмитрий Певцов, предлагавший отменить пенсионную реформу, будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве независимого кандидата, сообщает ТАСС.

«Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы», - отметил артист.

При этом Певцов пообещал добиваться справедливости для каждого человека, отметив, что известность позволяет ему «входить в любые двери».