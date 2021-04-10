Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу

«Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию, - говорит Дмитрий Певцов. - Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, в 32 регионах нашей страны половина мужчин просто не доживает до 65 лет. Да и в Москве ситуация не сильно отличается. Большинство не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии. Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст для россиян, вернуть нам право на жизнь», - цитирует артиста пресс-служба московской мэрии.

Дмитрий Певцов рассказал об истории обычной московской семьи, глава которой умер от сердечной недостаточности, когда начал собирать документы на пенсию. А супруга, став инвалидом к 50 годам, скончалась, не дожив до пенсии, на руках у дочери и сына.

«О какой жизни после пенсии тут говорить? Людям дотянуть бы до самой пенсии, - возмутился Певцов.

Отмечается, что среди предпенсионеров официально трудоустроены лишь 40% из 10,1 миллионов россиян. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда. Чтобы претендовать на смягчение условий выхода на досрочную пенсию за три года до нового срока, необходимо подтвердить факт ликвидации организации или невозможность нового трудоустройства. Для большинства это практически невозможно.

Отмечается, что предложение «Отменить пенсионную реформу» - наиболее частый вариант ответа в опросе ВЦИОМа «Что вы хотели бы посоветовать Президенту перед выступлением с посланием к Федеральному Собранию?».

Около 10% женщин и 30% мужчин, свидетельствует Росстат, не доживают до пенсии.

