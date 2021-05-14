Театр у избиркома. Зачем деятели культуры идут на праймериз

Целый ряд известных деятелей культуры примет участие в праймериз «Единой России» в преддверии парламентских выборов этого года. В частности, для участия во внутрипартийном голосовании зарегистрировался актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая.

Вместе с тем, как стало известно РБК, у Машкова нет планов баллотироваться в депутаты Госдумы, хотя ему и поступало такое предложение: его хотели выдвинуть в одномандатном округе в столичном районе Кунцево, однако актер отказался. И в этом округе на выборы в Госдуму пойдет ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов. Участие же Машкова в праймериз требуется исключительно «для раскрутки» предварительного голосования, - пояснили агентству в партии.

Фамилия Машкова в списках для праймериз «Единой России» особого удивления не вызывает: он довольно давно оказывает поддержку партии власти. На парламентских выборах 2011 года он входил в первую тройку партийного списка по Кемеровской области. Но впоследствии отказался от мандата, объяснив это тем, что решил продолжить заниматься творчеством.

В этом году его примеру решили последовать еще несколько представителей шоу-бизнеса. Так, для участия в праймериз ЕР зарегистрировались певец и композитор Денис Майданов и бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова. Майданов еще некоторое время назад объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Одинцовского одномандатного избирательного округа, который сейчас в нижней палате представляет Оксана Пушкина. Она отказалась идти на новый срок.

В свою очередь, Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. На днях она записала видеоролик, в котором попыталась объяснить, зачем идет на выборы: «чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны». В качестве обратного примера она привела пенсионную реформу, как она выразилась, «подарившую гражданам работу до гробовой доски». Пикантность в том, что пенсионная реформа была принята стараниями парламентского большинства, которое составляют как раз депутаты «Единой России».

Впрочем, «походный строй» для парламентских выборов будет формироваться по давней схеме. Региональные группы «Единой России» на выборах в Госдуму в большинстве субъектов возглавят, скорее всего, губернаторы. Это касается около 50 глав региональных администраций. Главный критерий — у самого губернатора должен быть высокий рейтинг. Что, впрочем, и так очевидно: есть у губернатора рейтинг доверия в регионе – никакие актеры не нужны, нет рейтинга – никакие актеры не помогут.

