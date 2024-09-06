Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена»
6 сентября 202414:14
Звезды Голливуда Брэд Питт и Джордж Клуни будут сниматься в новой части «Друзей Оушена», которая сейчас находится в разработке, сообщает Deadline.
По данным издания, этот фильм станет первым, который будет снят не Стивеном Содербергом. Режиссерское кресло на проекте займет Эдвард Бергер, известный по работе над картиной «На Западном фронте без перемен», которая получила премию «Оскар» в четырёх номинациях.
Ранее стало известно, что съемки пятой части «Джона Уика» начнутся в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru