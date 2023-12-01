Актер Бероев заявил, что из-за поддержки СВО от него отвернулись друзья

По словам артиста, со многими ранее близкими людьми его уже ничего не связывает. Причиной стала политическая позиция актера.

Бероев отметил, что некоторые друзья перестали общаться с ним еще во время пандемии коронавируса, когда он выступал за добровольную вакцинацию. После этого многим близким актера не понравилось то, что он поддержал спецоперацию на Украине. Об этом артист рассказал в беседе с изданием «Царьград».

Ранее Бероев заявил, что не собирается уезжать из России и не представляет себя в эмиграции, сообщает «Радиоточка НСН».

