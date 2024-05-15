Актер Аугуст Диль сыграет композитора Шостаковича
Немецкий актер Аугуст Диль, сыгравший Воланда в российской экранизации «Мастер и Маргарита», исполнит роль композитора Дмитрия Шостаковича в биографическом фильме «Шум времени», сообщил «The Hollywood Reporter».
Фильм будет основан на одноименной книге Джулиана Барнса 2016 года. В центре сюжета покажут период жизни писателя с 1936 года, когда активно критиковалась его опера «Леди Макбет Мценского уезда». Адаптацией займется сценарист Кристофер Хэмптон, а режиссером станет поляк Ян Комас, известный по фильмам «Зал самоубийц» 2011 года и «Тело Христово» 2019 года.
Роль жены композитора Нины исполнит актриса Андреа Разборо. Сообщается, что съемки стартуют в начале 2025 года.
Ранее режиссер Кристина Холдеева в беседе с НСН рассказала, что фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства», посвященный приключениям голливудского актера Леонардо Ди Каприо в алтайском селе, был снят всего за неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru